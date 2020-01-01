Defansa yeni muhafız

Sarı-kırmızılılar, transfer taarruzunu dört koldan sürdürüyor. Luyindama'nın şok sakatlığında bu bölgede Donk-Marcao ikilisini oynatan teknik direktör Fatih Terim stopere takviyenin şart olduğunu yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya satılan Mert Çetin'i gözüne kestirdi. 22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 4 maçta forma giydi. Aslan bu nedenle Roma'nın kapısını çalıp Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletecek. Galatasaray'a menajerler vasıtasıyla Olimpiakos'un Senegalli futbolcusu Pape Abou Cisse ve Al İttihad'ın sözleşmesini feshettiği Manuel da Costa önerildi. Ancak hem yönetimin hem de teknik heyetin iki futbolcuya da sıcak bakmadığı öğrenildi. Cisse'nin yabancı kontenjanı dolayısıyla, Costa'nın ise yaşı nedeniyle veto yediği belirtildi.

LUCAS SILVA ÖNERİSİ

Menajerler, Florya'nın kapısını aşındırmaya başladı. Galatasaray'a önerilen son isim Brezilya'da küme düşen Cruzeiro'da forma giyen Lucas Silva oldu.

2015'te Real Madrid'e 13 milyon euro'ya gelen 26 yaşındaki orta saha, Marsilya ve Cruzeiro'da kiralık oynamıştı. Şu anda ise bonservisi elinde bulunuyor.

GENÇ YILDIZIN PEŞİNDE

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızları Avrupa'ya pazarlayan Altınordu'nun yeni gözdesi Ravil Tagir. 16 yaşındaki stoper için sarı kırmızılıların girişimde bulunduğu kaydedildi. Kazakistan asıllı Türk futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Ravil bu sezon 16 maçta forma giydi.