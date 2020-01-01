Başkan adayı Elmas
Sarı-kırmızılılarda muhalefetin başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas'ın yeni seçim için liste çalışmalarına başladığı kaydedildi. Galatasaray Lisesi mezunlarının desteğini alan Elmas'ın ekibinde Ozan Korkut ile Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun da var.
Sarı-kırmızılılarda muhalefetin başkan adayı belli oldu. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı olan Burak Elmas'ın yeni seçim için liste çalışmalarına başladığı kaydedildi. Galatasaray Lisesi mezunlarının desteğini alan Elmas'ın ekibinde Ozan Korkut ile Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun da var.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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