Katar’a gidecek!
Galatasaray’a dönmesi beklenilen Mbaye Diagne için sürpriz iddia.
Sezon başında Club Brugge'a kiralanan Diagne, teknik direktör Clement ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kaldı. Senegalli futbolcunun devre arasında yeniden Galatasaray'a dönmesi beklenirken, Belçika basınından sürpriz bir iddia geldi. Nieuwsblad'a göre, Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında Diagne'yi kadroda düşünmediği ve bu sebeple Senegalli futbolcu için Katar formülü üzerinde çalışıldığı iddia edildi.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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