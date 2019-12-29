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29 Aralık 2019, Pazar
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başlıyor

Tatil başlıyor

Ligin ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan 'da izin başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 6 gün izin verdiği sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta tesislerde topbaşı başlayacak.

Ligin ilk yarısını Antalyaspor galibiyetiyle kapatan 'da izin başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in 6 gün izin verdiği sarı-kırmızılılar, 4 Ocak'ta tesislerde topbaşı başlayacak. 9 Ocak'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Aslan, daha sonra Antalya'ya geçecek.

  1. 29.12.2019
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