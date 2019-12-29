Masterchef Falcao
Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı ekip, 5 -0’lık galibiyetle moral bulurken suskun golcüsünü de kazandı. Falcao attığı 2 golle soğuk geceyi ısıttı.
İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarıyı farklı Antalya galibiyetiyle kapattı. Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayan Cimbom, rakibini 5-0 mağlup ederek iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Rakibi karşısında bu sezonki en istekli futbollarından birisini ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte, Radamel Falcao bu kez öne çıkan isimdi. Bu maça kadar sadece 1 golü bulunan ve uzun sakatlığı nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Kolombiyalı yıldız, 2 gol kaydederek ligin ikinci devresi için herkesi umutlandırdı.
ANTALYA'YA GOL YAĞDIRDI
Falcao dün akşam ilk golünü 10. dakikada buldu. Ufuk Akyol'un topu elle kesmesi nedeniyle Galatasaray penaltı atışı kazanırken atışın başına geçen tecrübeli futbolcu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Hırsıyla dikkat çeken ve Antalya ceza sahasında basmadık yer bırakmayan Falcao, 28'de ise Mariano'nun sağdan kestiği topu ağlara bıraktı ve farkı 2'ye çıkardı. 37. dakikada ise Taylan'dan seken top Celustka'ya çarptı ve Galatasaray'ın üçüncü golü geldi. Babel ve maçın kahramanlarından Taylan da attıkları gollerle sonucu belirledi: 5-0. 5 golle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatmış oldu.
AYNI TARiFE
Geçen sezon Türk Telekom'da Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray, dün akşam taraftarları önünde aynı skora ulaştı. 11 Mart 2019'da oynanan karşılaşmada goller Onyekuru (2), Feghouli, Ndiaye ve Diagne'den gelmişti.
EN FARKLISI
Antalyaspor'a gol yağdıran Galatasaray rakibini 5-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetine 2019 son maçında ulaştı. Cimbom 16 haftada rakiplerine en çok 2 fark yapabilmişti.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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