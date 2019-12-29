Masterchef Falcao - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Masterchef Falcao

Masterchef Falcao

Masterchef Falcao

Son haftalarda sıkıntılı günler geçiren sarı kırmızılı ekip, 5 -0’lık galibiyetle moral bulurken suskun golcüsünü de kazandı. Falcao attığı 2 golle soğuk geceyi ısıttı.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Galatasaray, ilk yarıyı farklı Antalya galibiyetiyle kapattı. Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayan Cimbom, rakibini 5-0 mağlup ederek iki maç sonra galibiyetle tanıştı. Rakibi karşısında bu sezonki en istekli futbollarından birisini ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte, Radamel Falcao bu kez öne çıkan isimdi. Bu maça kadar sadece 1 golü bulunan ve uzun sakatlığı nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Kolombiyalı yıldız, 2 gol kaydederek ligin ikinci devresi için herkesi umutlandırdı.

ANTALYA'YA GOL YAĞDIRDI
Falcao dün akşam ilk golünü 10. dakikada buldu. Ufuk Akyol'un topu elle kesmesi nedeniyle Galatasaray penaltı atışı kazanırken atışın başına geçen tecrübeli futbolcu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Hırsıyla dikkat çeken ve Antalya ceza sahasında basmadık yer bırakmayan Falcao, 28'de ise Mariano'nun sağdan kestiği topu ağlara bıraktı ve farkı 2'ye çıkardı. 37. dakikada ise Taylan'dan seken top Celustka'ya çarptı ve Galatasaray'ın üçüncü golü geldi. Babel ve maçın kahramanlarından Taylan da attıkları gollerle sonucu belirledi: 5-0. 5 golle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatmış oldu.

AYNI TARiFE
Geçen sezon Türk Telekom'da Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray, dün akşam taraftarları önünde aynı skora ulaştı. 11 Mart 2019'da oynanan karşılaşmada goller Onyekuru (2), Feghouli, Ndiaye ve Diagne'den gelmişti.


EN FARKLISI
Antalyaspor'a gol yağdıran Galatasaray rakibini 5-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetine 2019 son maçında ulaştı. Cimbom 16 haftada rakiplerine en çok 2 fark yapabilmişti.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Masterchef Falcao haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN