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29 Aralık 2019, Pazar
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İki olacak

İki hazırlık maçı olacak

Florya'da 4 Ocak'ta çalışmalara başlayacak olan , hazırlık sürecinde iki karşılaşma oynayacak. 9 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek olan Sarı-kırmızılılar, 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak.

Florya'da 4 Ocak'ta çalışmalara başlayacak olan , hazırlık sürecinde iki karşılaşma oynayacak. 9 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek olan sarıkırmızılılar, 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak. Cimbom, 10 Ocak'ta Altay, bir gün sonra da Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.

  1. 29.12.2019
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