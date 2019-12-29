Galatasaraylı minik taraftar kulüp başkanı Mustafa Cengiz'le bir araya geldi
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor'la oynadığı maçta, Tuzlaspor tribününe sarı-kırmızılı formayla girmesine izin verilmeyen ve bunun üzerine babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan Kalender, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'le bir araya geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Antalyaspor maçı öncesi Ahmet Kaan'ın Türk Telekom Stadı'nda Mustafa Cengiz'le buluştuğu belirtildi.
Ahmet Kaan ile sohbet eden Mustafa Cengiz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüleri görür görmez harekete geçtiklerini anlatarak, "Sizin milyonlarca taraftarınız olabilir ama o taraftarın nasıl taraftar olduğu çok önemli. Küçücük yaşta Ahmet Kaan'ın gösterdiği tepki bu sosyal oluşuma kendini nasıl ait hissettiğinin çok kuvvetli tezahürü, göstergesi… Ayrımcılığın olmaması için öncelikle eğitim gerek, yanındakine tahammül etmek gerekir. Eskiden statlar ikiye bölünürdü, arada tek sıra polis otururdu. Nostaljik bakıyoruz, bunu özlüyoruz. Maalesef yenilgiye dayanamıyoruz, galip geldiğimizde de aşırı seviniyoruz. Ahmet Kaan'a ve Ayaz'a gösterdikleri direniş için Galatasaray adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Minik taraftar Ahmet Kaan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:
"İlk başta güvenlikler almamıştı. İçeriye girdiğimizde başka bir güvenlik montunun önünü kapatsan yeter önünü açma demişti. O zaman biraz mutlu olmuştum. Babama 'Ya eve gideriz ya da hiçbir şey yapmayız' dedim."
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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