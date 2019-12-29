Galatasaray'da Yuto Nagatomo veda etti
Galatasaray'da kenar bekler Mariano ile Yuto Nagatomo da uzun süre sonra etkiliydiler. Özellikle Mariano, ilk 45 dakika sağ kanatta oynadığı futbolla geldiği ilk yılı hatırlattı. Brezilyalı oyuncu, Radamel Falcao'ya çok şık bir 'al da at' asisti yaparken, driplingleriyle pozisyonlar üretti.
Yuto Nagatomo da sol kanatta ileri geri çalıştı. Ancak iki oyuncunun tek maçlık performanslarının Fatih Terim'i ikna etmesi zor görünüyordu. Martin Linnes'i devre arasında tekrar kadroya dahil edecek olan tecrübeli hoca, maç sonrası kalan alacaklarını bırakıp takımla vedalaşan Japon oyuncu için, "Nagatomo'yu çok seviyoruz. Ayrılsak da beraberiz" yorumunu yaptı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Galatasaray'da Yuto Nagatomo veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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