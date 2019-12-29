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29 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'da Yuto Nagatomo veda etti

Galatasaray'da Yuto Nagatomo veda etti

Galatasaray'da kenar bekler Mariano ile Yuto Nagatomo da uzun süre sonra etkiliydiler. Özellikle Mariano, ilk 45 dakika sağ kanatta oynadığı futbolla geldiği ilk yılı hatırlattı. Brezilyalı oyuncu, Radamel Falcao'ya çok şık bir 'al da at' asisti yaparken, driplingleriyle pozisyonlar üretti.

Yuto Nagatomo da sol kanatta ileri geri çalıştı. Ancak iki oyuncunun tek maçlık performanslarının Fatih Terim'i ikna etmesi zor görünüyordu. Martin Linnes'i devre arasında tekrar kadroya dahil edecek olan tecrübeli hoca, maç sonrası kalan alacaklarını bırakıp takımla vedalaşan Japon oyuncu için, "Nagatomo'yu çok seviyoruz. Ayrılsak da beraberiz" yorumunu yaptı.

  1. 29.12.2019
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