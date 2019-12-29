Galatasaray'da Yuto Nagatomo veda etti

Yuto Nagatomo da sol kanatta ileri geri çalıştı. Ancak iki oyuncunun tek maçlık performanslarının Fatih Terim'i ikna etmesi zor görünüyordu. Martin Linnes'i devre arasında tekrar kadroya dahil edecek olan tecrübeli hoca, maç sonrası kalan alacaklarını bırakıp takımla vedalaşan Japon oyuncu için, "Nagatomo'yu çok seviyoruz. Ayrılsak da beraberiz" yorumunu yaptı.