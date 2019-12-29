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29 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Arda'yı almayacağız

Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Arda'yı almayacağız

Galatasaray ile anılan Arda Turan'a kapılar kapandı. Yıldız futbolcu, Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve o günün ardından sarı-kırmızılı takımla anılmaya başlamıştı. Bu durum taraftarlar arasında da tartışmalara neden olurken sarı-kırmızılılar, gelmesi konusunda ikiye bölünmüştü.

Galatasaray ile anılan Arda Turan'a kapılar kapandı. Yıldız futbolcu, Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve o günün ardından sarı-kırmızılı takımla anılmaya başlamıştı. Bu durum taraftarlar arasında da tartışmalara neden olurken sarı-kırmızılılar, gelmesi konusunda ikiye bölünmüştü. Dün Arda'yla ilgili Galatasaray'ın 1 numarası Mustafa Cengiz'den tartışmaları bitirecek açıklama geldi. FOTOMAÇ'a özel konuşan Cengiz, "Arda Turan, Galatasaray'ın gündeminde yok" dedi. Cengiz, Fatih Terim'in devre arası için yönetimden geç isimler istediğini bu nedenle Arda'nın liste dışında kaldığını ifade etti.

Canlı yayında açıkladı!


5 TRANSFER YOLDA
Başkan Cengiz, ayrıca Terim'in raporu doğrultusunda takıma 5 takviye yapacaklarını söyledi. Onyekuru ve Saracchi'yi bitiren Galatasaray'ın Eskişehir'den Sekidika'yı da istediği öğrenildi. Ayrıca 2 de genç oyuncu alınacağı bildirildi.

  1. 29.12.2019
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