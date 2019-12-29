Galatasaray'da Mustafa Cengiz: Arda'yı almayacağız
Galatasaray ile anılan Arda Turan'a kapılar kapandı. Yıldız futbolcu, Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve o günün ardından sarı-kırmızılı takımla anılmaya başlamıştı. Bu durum taraftarlar arasında da tartışmalara neden olurken sarı-kırmızılılar, gelmesi konusunda ikiye bölünmüştü.
Galatasaray ile anılan Arda Turan'a kapılar kapandı. Yıldız futbolcu, Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öpmüş ve o günün ardından sarı-kırmızılı takımla anılmaya başlamıştı. Bu durum taraftarlar arasında da tartışmalara neden olurken sarı-kırmızılılar, gelmesi konusunda ikiye bölünmüştü. Dün Arda'yla ilgili Galatasaray'ın 1 numarası Mustafa Cengiz'den tartışmaları bitirecek açıklama geldi. FOTOMAÇ'a özel konuşan Cengiz, "Arda Turan, Galatasaray'ın gündeminde yok" dedi. Cengiz, Fatih Terim'in devre arası için yönetimden geç isimler istediğini bu nedenle Arda'nın liste dışında kaldığını ifade etti.
5 TRANSFER YOLDA
Başkan Cengiz, ayrıca Terim'in raporu doğrultusunda takıma 5 takviye yapacaklarını söyledi. Onyekuru ve Saracchi'yi bitiren Galatasaray'ın Eskişehir'den Sekidika'yı da istediği öğrenildi. Ayrıca 2 de genç oyuncu alınacağı bildirildi.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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