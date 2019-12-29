Çamdal’a ıslıklı protesto

Antalyalı Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı G.Saray'a karşı ilk kez forma giydi. G.Saraylı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık'ı protesto etti.

Antalyalı Tarık Çamdal, ayrıldıktan sonra eski takımı G.Saray'a karşı ilk kez forma giydi. G.Saraylı taraftarlar, top ayağına her geldiğinde Tarık'ı protesto etti. Sarı-kırmızılı takıma 2014'te Eskişehirspor'dan transfer edilen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, geçen sezonun devre arasında takımdan ayrılmıştı. Tarık, 733 gün sonra TT Stadı'na çıktı.