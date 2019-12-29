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29 Aralık 2019, Pazar
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kulübeye

Belhanda kulübeye

İmparator Terim, üç isme kesik attı. , Babel ve Selçuk soyundu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz haftadaki Göztepe yenilgisinin faturasını üç isme kesti. O maçın ilk 11'inde yer alan , Babel ve Selçuk, İmparator'dan kesik yedi. Terim, bu isimlerin yerine Taylan, Seri ve Lemina'yı tercih etti. Özellikle ligde ilk kez 11'de başlayan Taylan takıma dinamiz katarken; Lemina ve Seri de Terim'in verdiği forma şansını iyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılı ekibin tartışılan yıldızı Belhanda, süre almazken; en son 11. haftada Gaziantep karşılaşmasında kulübede yer alan Babel 76'da oyuna girdi ve 82'de ağları havalandırdı.

  1. 29.12.2019
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