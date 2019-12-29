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29 Aralık 2019, Pazar
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Bayramlık bir asist!

Bayramlık bir asist!

Aslan'da ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram güzel futbolunu muhteşem bir asistle süsledi. Müsabakaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de Ryan Babel'e 35-40 metrelik muhteşem bir pas attı. Bu sezon ligde 5, toplamda 6. asistini yapan yıldız futbolcu, büyük alkış topladı.

Aslan'da ilk yarının en iyi isimlerinden olan Ömer Bayram güzel futbolunu muhteşem bir asistle süsledi. Müsabakaya sol açıkta başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 82'de Ryan Babel'e 35-40 metrelik muhteşem bir pas attı. Bu sezon ligde 5, toplamda 6. asistini yapan yıldız futbolcu, büyük alkış topladı.
  1. 29.12.2019
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