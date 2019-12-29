Aslan Taylan
Ligde ilk kez 11’e giren Taylan penaltı kazandırdı ve Celustka’nın kendi kalesine attığı golde rol oynadı. 10 numarada şov yapan yıldız orta saha golünü de attı.
Galatasaray'da taraftarların isteği nihayet gerçekleşti... Sezon başından bu yana Taylan Antalyalı'nın ilk 11'e girmesi gerektiğini düşünen sarı-kırmızılılar dün akşam maç kadrosunda 24 yaşındaki orta sahayı sonunda gördü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki Tuzlaspor maçında ve ligdeki Ankaragücü karşılaşmasında kendini gösteren Taylan, Selçuk ve Belhanda'nın kesik yediği maçta formayı kaptı.
MAESTRO GİBİYDİ
Taylan Antalyalı kazandığı toplar, ileriye attığı paslar, dar alanda yaptığı çalımlarla rakibi mahvetti. Kazanılan penaltı öncesinde topu içeriye çevirerek rakibin elle oynamasına neden olan Taylan, Celustka'nın kendi kalesine gönderdiği topta pozisyonun içerisinde olan isimdi. Taylan maçın bitimine dakikalar kala fileleri sarsmayı da başardı.
DÜNYADA KONUŞULDU
Taylan Antalyalı Twitter'da kelimenin tam anlamıyla dünya gündemine oturdu. Sahada Belhanda'nın yerine 10 numara pozisyonunda çıkan 24 yaşındaki orta saha maç oynandığı sırada, en çok konuşulanlar listesinde 6. sıraya girdi.
YILLARDIR BEKLİYORUM
Taylan Antalyalı maç sonu şöyle konuştu: Yıllardır bu anı bekliyordum. Takım olarak iyi mücadele ettik. Futbol için zor bir zemin vardı. 2019'un son maçıydı. Devreyi böyle farklı kapattığımız için mutluyuz. İkinci yarı çok daha iyi bir Galatasaray seyrettireceğiz taraftara. Falcao'ya yakın oynadık. İyi de oynadık.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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