Galatasaray'da Taylan Antalyalı göz doldurdu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan Taylan, maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda başrolü oynadı. Ondrej Celustka'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde yer alan Taylan Antalyalı, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.