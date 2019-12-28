Galatasaray'da Taylan Antalyalı göz doldurdu
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı mücadeleye ilk 11'de başlarken gösterdiği performansla tam not aldı. Genç oyuncu oynadığı futbolu 1 gol atarak taçlandırdı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.
Sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan Taylan, maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda başrolü oynadı. Ondrej Celustka'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde yer alan Taylan Antalyalı, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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