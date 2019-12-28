Galatasaray'da büyük değişim
Kötü bir ilk yarı geçiren Galatasaray’da İmparator, “Ocak ayında bir şeyleri değiştireceğiz” demişti. Hem ilk 11’e hem de kulübeye transferler yapılacak.
Galatasaray tarihinin en kötü ilk yarılarından birini geçirirken Fatih Terim 'büyük değişim' için Ocak ayını işaret etmişti. Nzonzi, Seri, Babel gibi kadroya yeni katılan oyunculardan verim alamayan Cimbom, ünlü yıldızı Falcao'dan da sakatlığı sebebiyle faydalanamadı.
İmparator, devre arasında bazı mevkileri tecrübeli isimlerle takviye edecek. Aynı zamanda geleceğe de yatırım yapacak. Sezonu kapatan Luyindama'nın yerine 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile anlaşmaya varıldı.
HÜCUMA DESTEK
Aslan bu sezon hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. Fatih Terim en büyük değişikliği bu bölgede yapacak. Topu ileri taşımada zorluk çeken G.Saray'da kanada mutlaka hızlı bir oyuncu transfer edilecek.
Eskişehirsporlu Sekidika ilk alternatif olarak duruyor. Onyekuru da Aslan'a dönebilir. Brugge'de tutunamayan Diagne de devre arası dönecek.
Camianın ikna edilmesi halinde Arda Turan da yeniden parçalı formayı giyecek. Başka alternatifleri de olan Aslan böylece hücum hattını yenileyecek.
- 28.12.2019
- Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu: Ben olsam...
- Abdullah Avcı: İkinci yarıda daha doğru oynayan bir takım olmak arzumuz
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp'i yollamaya çalışıyorlar çünkü bazılarını bitirecek
- Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız
- Erman Toroğlu: Bu hakemlerden kurtulmak lazım
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Galatasaray'da büyük değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.