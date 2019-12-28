Galatasaray'da büyük değişim

Galatasaray tarihinin en kötü ilk yarılarından birini geçirirken Fatih Terim 'büyük değişim' için Ocak ayını işaret etmişti. Nzonzi, Seri, Babel gibi kadroya yeni katılan oyunculardan verim alamayan Cimbom, ünlü yıldızı Falcao'dan da sakatlığı sebebiyle faydalanamadı.

İmparator, devre arasında bazı mevkileri tecrübeli isimlerle takviye edecek. Aynı zamanda geleceğe de yatırım yapacak. Sezonu kapatan Luyindama'nın yerine 33 yaşındaki Manuel Da Costa ile anlaşmaya varıldı.

HÜCUMA DESTEK

Aslan bu sezon hücumda ciddi sıkıntı yaşıyor. Fatih Terim en büyük değişikliği bu bölgede yapacak. Topu ileri taşımada zorluk çeken G.Saray'da kanada mutlaka hızlı bir oyuncu transfer edilecek.

Eskişehirsporlu Sekidika ilk alternatif olarak duruyor. Onyekuru da Aslan'a dönebilir. Brugge'de tutunamayan Diagne de devre arası dönecek.

Camianın ikna edilmesi halinde Arda Turan da yeniden parçalı formayı giyecek. Başka alternatifleri de olan Aslan böylece hücum hattını yenileyecek.