Fatih Terim duyurdu! İşte Galatasaray'dan ilk ayrılık...
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0'lık farklı skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından takımda ciddi değişiklikler olacağını yinelerken, ilk ayrılığın da sinyalini verdi.
Maç sonrasında basın mensuplarının yanından geçen Terim, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu.
Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarstı.
- 28.12.2019
- Güncelleme: 28.12.2019 23:28
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Fatih Terim duyurdu! İşte Galatasaray'dan ilk ayrılık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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