İşte Galatasaray'dan ilk ayrılan isim! Fatih Terim duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fatih Terim duyurdu! İşte Galatasaray'dan ilk ayrılık...

Fatih Terim duyurdu! İşte Galatasaray'dan ilk ayrılık...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç sonunda galibiyeti değerlendirirken, takımdan ayrılacak ilk isim için sinyali verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'u 5-0'lık farklı skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından takımda ciddi değişiklikler olacağını yinelerken, ilk ayrılığın da sinyalini verdi.

Maç sonrasında basın mensuplarının yanından geçen Terim, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarstı.

  1. 28.12.2019
  2. Güncelleme: 28.12.2019 23:28
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