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28 Aralık 2019, Cumartesi
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En çok konuşulan Terim ve Cimbom

En çok konuşulan Terim ve Cimbom

Medya Takip Merkezi, sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. 2019'da en çok konuşulan kulüp 953 bin 743 haber ile oldu.

Medya Takip Merkezi, sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. 2019'da en çok konuşulan kulüp 953 bin 743 haber ile oldu. 279 bin 869 ile en çok haberi yapılan hoca olurken, futbolculardan Burak Yılmaz 93 bin 693 haberle birinci oldu. Başkanlar arasında ise Ali Koç 103 bin 419 ilk sırada yer aldı.
  1. 28.12.2019
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