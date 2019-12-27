Terim’e ceza çıkmadı

Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Fatih Terim PFDK'ya sevk edilmişti. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken disiplin kurulundan herhangi bir ceza çıkmadı. Jimmy Durmaz'a Tuzlaspor maçında yaşanan olaylara karışması nedeniyle verilen 3 maç men cezası ise onandı.