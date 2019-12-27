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27 Aralık 2019, Cuma
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Terim’e ceza çıkmadı

Terim’e ceza çıkmadı

'ın  maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edilmişti. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken herhangi bir ceza çıkmadı.

'ın maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle 'ya sevk edilmişti. Bu durum tepkileri de beraberinde getirirken herhangi bir ceza çıkmadı. Jimmy Durmaz'a Tuzlaspor maçında yaşanan olaylara karışması nedeniyle verilen 3 maç men cezası ise onandı.

  1. 27.12.2019
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