Kadewere el yaktı

Galatasaray, Fransa 2. Ligi'nde yer alan Le Havre'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tino Kadeware'yi isterken golcü oyuncunun fiyatı da şekillendi. Fransızlar, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 17 gol attı ve 4 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. "Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici" diyen ve Galatasaray'a mesaj gönderen Kadewere el yakarken sarı-kırmızılı takımın 5 milyon euro'dan pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.