Kadewere el yaktı
Galatasaray, Fransa 2. Ligi'nde yer alan Le Havre'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tino Kadeware'yi isterken golcü oyuncunun fiyatı da şekillendi.
Galatasaray, Fransa 2. Ligi'nde yer alan Le Havre'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tino Kadeware'yi isterken golcü oyuncunun fiyatı da şekillendi. Fransızlar, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 17 gol attı ve 4 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. "Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici" diyen ve Galatasaray'a mesaj gönderen Kadewere el yakarken sarı-kırmızılı takımın 5 milyon euro'dan pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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