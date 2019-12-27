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27 Aralık 2019, Cuma
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el yaktı

Kadewere el yaktı

, 2. Ligi'nde yer alan 'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'yi isterken golcü oyuncunun fiyatı da şekillendi.

, 2. Ligi'nde yer alan 'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'yi isterken golcü oyuncunun fiyatı da şekillendi. Fransızlar, bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 17 gol attı ve 4 asist yapan 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedi. "Büyük takımlarla anılmak benim için gurur verici" diyen ve Galatasaray'a mesaj gönderen el yakarken sarı-kırmızılı takımın 5 milyon euro'dan pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.

  1. 27.12.2019
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