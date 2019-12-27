İki kanada iki Nijeryalı

Galatasaray, devre arasında eski oyuncusu Henry Onyekuru ile birlikte Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı da kadrosuna katıyor. Böylece sarı-kırmızılı takımın iki kanadı Nijeryalı oyunculara teslim edilecek. Fatih Terim takıma dinamizm getirmesi beklenilen bu iki hızlı oyuncuyla ilk yarı boyunca eleştirilen tempo sıkıntısını da aşmayı hedefliyor.