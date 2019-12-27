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27 Aralık 2019, Cuma
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İki kanada iki Nijeryalı

İki kanada iki Nijeryalı

, devre arasında eski oyuncusu ile birlikte 'dan 'yı da kadrosuna katıyor.

, devre arasında eski oyuncusu ile birlikte 'dan 'yı da kadrosuna katıyor. Böylece sarı-kırmızılı takımın iki kanadı Nijeryalı oyunculara teslim edilecek. takıma dinamizm getirmesi beklenilen bu iki hızlı oyuncuyla ilk yarı boyunca eleştirilen tempo sıkıntısını da aşmayı hedefliyor.

  1. 27.12.2019
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