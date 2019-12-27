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27 Aralık 2019, Cuma
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Da için geri sayım

Da Costa için geri sayım

'da devre arası için büyük bir hareketlilik yaşanırken Da için de geri sayıma geçildi. Al İttihad ile yollarını ayıran Costa'nın Galatasaray'a olabilmesi için Arabistan kulübü ile fesih işlemlerini tamamen sonlandırması bekleniyor.

'da devre arası için büyük bir hareketlilik yaşanırken Da için de geri sayıma geçildi. Al İttihad ile yollarını ayıran Costa'nın Galatasaray'a olabilmesi için Arabistan kulübü ile fesih işlemlerini tamamen sonlandırması bekleniyor. 33 yaşında olmasına karşın bonservisinin elinde olması Da Costa'nın Galatasaray'a gelme ihtimalini güçlendiriyor.

  1. 27.12.2019
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