Da Costa için geri sayım

Galatasaray'da devre arası için büyük bir hareketlilik yaşanırken Da Costa için de geri sayıma geçildi. Al İttihad ile yollarını ayıran Costa'nın Galatasaray'a transfer olabilmesi için Arabistan kulübü ile fesih işlemlerini tamamen sonlandırması bekleniyor. 33 yaşında olmasına karşın bonservisinin elinde olması Da Costa'nın Galatasaray'a gelme ihtimalini güçlendiriyor.