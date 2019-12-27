Da Costa için geri sayım
Galatasaray'da devre arası için büyük bir hareketlilik yaşanırken Da Costa için de geri sayıma geçildi. Al İttihad ile yollarını ayıran Costa'nın Galatasaray'a transfer olabilmesi için Arabistan kulübü ile fesih işlemlerini tamamen sonlandırması bekleniyor.
Galatasaray'da devre arası için büyük bir hareketlilik yaşanırken Da Costa için de geri sayıma geçildi. Al İttihad ile yollarını ayıran Costa'nın Galatasaray'a transfer olabilmesi için Arabistan kulübü ile fesih işlemlerini tamamen sonlandırması bekleniyor. 33 yaşında olmasına karşın bonservisinin elinde olması Da Costa'nın Galatasaray'a gelme ihtimalini güçlendiriyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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