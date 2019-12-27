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27 Aralık 2019, Cuma
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’da sona doğru

Belhanda’da sona doğru

Faslı yıldızı ısrarla isteyen Al İttihad’ın teklifini yenileyerek transfere nokta koyacağı ifade edildi.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes 'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezon başından bu yana 'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor. Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor. Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.

  1. 27.12.2019
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