Belhanda’da sona doğru

Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor. Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor. Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.