Belhanda’da sona doğru
Faslı yıldızı ısrarla isteyen Al İttihad’ın teklifini yenileyerek transfere nokta koyacağı ifade edildi.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Younes Belhanda'nın takımdan ayrılması için geri sayıma geçildi. Geçtiğimiz sezon başından bu yana Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımı Belhanda'ya olan ilgisi bilinirken Arabistan kulübü yeniden Faslı futbolcu için harekete geçiyor. Al İttihad'ın ilk devrenin bitmesiyle resmi teklifini yapması bekleniyor. Arap takımının, 6.5 milyon euroluk önerisini 7 milyon euro'ya çıkartacağı belirtiliyor.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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