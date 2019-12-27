2019'da en çok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuşuldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar arasında 2019'da medyada en çok ismi geçen çalıştırıcı oldu.
Medya takip kurumu Ajans Press'in verilerine göre, 2019 yılının en çok konuşulan teknik adamları belirlendi. 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik adamın, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü.
Hakkında 15 bin 7 yazılı basın haberi bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Terim'in ardından ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasına yerleşti.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk 4 bin 476 haberle altıncı, Demir Grup Sivasspor'la ligin zirvesinde yer alan Rıza Çalımbay ise 3 bin 225 haberle yedinci sırayı aldı.
Diğer teknik adamların konuşulma sayıları şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: 2 bin 675
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 2 bin 415
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: 2 bin 228
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: 2 bin 68
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: 1921
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 1661
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 1640
Eski İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 1527
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: 1408
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu: 408
Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: 357
VAR SPOR BASINININ GÜNDEMİNDE
İki sezondur uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmaları basında geniş yer buldu.
VAR uygulaması, devreye girdiği günden buyana medyada 20 bin 792 haberle yer aldı.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 10:59
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
2019'da en çok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim konuşuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.