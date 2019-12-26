Şampiyonluk alameti

Fatih Terim, sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu'daki buluşmasına gönderme yapan Terim'in tweet'i tam 231 bin beğeni aldı. Terim'e tam destek veren taraftarlar ayrıca, "Nerede Kalmıştık" ve "Kenetlen başka Galatasaray yok" mesajlarının ardından şampiyonluk geldiğini hatırlatarak 'yeni kupa yükleniyor' yorumları yaptılar.

F.BAHÇE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Fatih Terim ile Fenerbahçe kulübü Salı akşamı birbirlerine yakın bir saatte Twitter'da paylaşım yaptı. Tecrübeli hocanın, 20.45'teki "ZORLU lig' tweet'i 87.4 bin retweet, 232 bin beğeni ve 28.3 yorum aldı. Buna karşılık Fenerbahçe'nin 20.03'de attığı "VAR kayıtlarını bekliyoruz" tweet'i 5.4 bin retweet, 36.1 beğeni, bin yorum aldı ve Terim'in çok gerisinde kaldı.