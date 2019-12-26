Şampiyonluk alameti
Fatih Terim, sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Fatih Terim, sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu'daki buluşmasına gönderme yapan Terim'in tweet'i tam 231 bin beğeni aldı. Terim'e tam destek veren taraftarlar ayrıca, "Nerede Kalmıştık" ve "Kenetlen başka Galatasaray yok" mesajlarının ardından şampiyonluk geldiğini hatırlatarak 'yeni kupa yükleniyor' yorumları yaptılar.
F.BAHÇE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI
Fatih Terim ile Fenerbahçe kulübü Salı akşamı birbirlerine yakın bir saatte Twitter'da paylaşım yaptı. Tecrübeli hocanın, 20.45'teki "ZORLU lig' tweet'i 87.4 bin retweet, 232 bin beğeni ve 28.3 yorum aldı. Buna karşılık Fenerbahçe'nin 20.03'de attığı "VAR kayıtlarını bekliyoruz" tweet'i 5.4 bin retweet, 36.1 beğeni, bin yorum aldı ve Terim'in çok gerisinde kaldı.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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