Şampiyonluk alameti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Şampiyonluk alameti

Şampiyonluk alameti

Şampiyonluk alameti

 Terim, bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Terim, bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Başkanı ve F.Bahçe Başkanı 'un Zorlu'daki buluşmasına gönderme yapan Terim'in tweet'i tam 231 bin beğeni aldı. Terim'e tam destek veren taraftarlar ayrıca, "Nerede Kalmıştık" ve "Kenetlen başka yok" mesajlarının ardından şampiyonluk geldiğini hatırlatarak 'yeni kupa yükleniyor' yorumları yaptılar.

F.BAHÇE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Fatih Terim ile kulübü Salı akşamı birbirlerine yakın bir saatte Twitter'da paylaşım yaptı. Tecrübeli hocanın, 20.45'teki "ZORLU lig' tweet'i 87.4 bin retweet, 232 bin beğeni ve 28.3 yorum aldı. Buna karşılık Fenerbahçe'nin 20.03'de attığı "VAR kayıtlarını bekliyoruz" tweet'i 5.4 bin retweet, 36.1 beğeni, bin yorum aldı ve Terim'in çok gerisinde kaldı.

  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk alameti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN