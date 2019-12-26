Ozan’ın duygusal anları - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Ozan’ın duygusal anları

Ozan’ın duygusal anları

Ozan’ın duygusal anları

G.Saray altyapısından çıkan ve kariyerini 'de sürdüren , 'ın maçını özel balkondan takip etti. 'da harikalar yaratan oyuncunun, bir dönem birlikte top koşturduğu arkadaşlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

G.Saray altyapısından çıkan ve kariyerini 'de sürdüren , 'ın maçını özel balkondan takip etti. 'da harikalar yaratan oyuncunun, bir dönem birlikte top koşturduğu arkadaşlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Ozan bunun ardından Terim ve takım arkadaşları ile buluştu. Sarı-kırmızılılar başarılı futbolcuya, büyük ilgi gösterdi.
  1. 26.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan’ın duygusal anları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN