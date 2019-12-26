Galatasaray müjdeyi verdi: Şener Özbayraklı, Marcao ve Leimna...

İşte yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenman öncesi, oyuncumuz Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Takımımız, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."