Galatasaray müjdeyi verdi: Şener Özbayraklı, Marcao ve Leimna...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yapacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Marcao ve Lemina'nın ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldığı belirtildi.
İşte yapılan açıklama:
"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenman öncesi, oyuncumuz Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.
Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Takımımız, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 14:13
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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