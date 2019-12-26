Diagne gemileri yaktı! "Hocamla tartıştım hatta yakasına yapıştım"
Club Brugge'da kadro dışı kalan ve Ocak'ta Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Mbaye Diagne, verdiği son röportajda adeta günah çıkardı. Kadro dışı bırakılmasına sert tepki gösteren Senegalli futbolcu, teknik direktör Philippe Clement'in bu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi ve kulüp için yaptığı 'okul' benzetmesiyle gemileri yaktı.
Club Brugge'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan ve çalkantılı günler geçiren Mbaye Diagne, hala affedilmemesine tepki gösterdi. Diagne ayrıca, Philippe Clement'ten özür dilemesine rağmen affedilmemesine dikkat çekerek kendisine kulüpteki Belçikalı oyunculara davranıldığından farklı davranıldığını savundu.
Mbaye Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:
"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocamızla tartışık. Hatta yakasından yapıştım. Orada yaşananları herkes gördü. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorum. Ancak bir futbolcunun sırf penaltı kaçırdığı için 4 hafta ceza aldığını ilk kez görüyorum. Bu hayatta kabul edemeyeceğim bazı şeyler var. Karakterim böyle. Kulüpteki diğer oyunculara karşı uygulanmayacak yaptırımların bana uygulanmasına katlanamam. İstediğim tek şey bana saygı gösterilmesi. Eğitim almak için geldiğim bir futbol okulunda değilim. Özür dilememe rağmen hoca beni affetmiyor."
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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