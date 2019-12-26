Diagne gemileri yaktı! "Hocamla tartıştım hatta yakasına yapıştım"

Club Brugge'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan ve çalkantılı günler geçiren Mbaye Diagne, hala affedilmemesine tepki gösterdi. Diagne ayrıca, Philippe Clement'ten özür dilemesine rağmen affedilmemesine dikkat çekerek kendisine kulüpteki Belçikalı oyunculara davranıldığından farklı davranıldığını savundu.

Mbaye Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocamızla tartışık. Hatta yakasından yapıştım. Orada yaşananları herkes gördü. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorum. Ancak bir futbolcunun sırf penaltı kaçırdığı için 4 hafta ceza aldığını ilk kez görüyorum. Bu hayatta kabul edemeyeceğim bazı şeyler var. Karakterim böyle. Kulüpteki diğer oyunculara karşı uygulanmayacak yaptırımların bana uygulanmasına katlanamam. İstediğim tek şey bana saygı gösterilmesi. Eğitim almak için geldiğim bir futbol okulunda değilim. Özür dilememe rağmen hoca beni affetmiyor."