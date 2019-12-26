Diagne gemileri yaktı! "Hocamla tartıştım hatta yakasına yapıştım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Diagne gemileri yaktı! "Hocamla tartıştım hatta yakasına yapıştım"

Diagne gemileri yaktı! "Hocamla tartıştım hatta yakasına yapıştım"

'da kalan ve Ocak'ta 'a dönmesine kesin gözüyle bakılan , verdiği son röportajda adeta günah çıkardı. Kadro dışı bırakılmasına sert tepki gösteren Senegalli futbolcu, teknik direktör 'in bu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi ve kulüp için yaptığı 'okul' benzetmesiyle gemileri yaktı.

'da disiplinsiz davranışları sebebiyle bırakılan ve çalkantılı günler geçiren , hala affedilmemesine tepki gösterdi. Diagne ayrıca, 'ten özür dilemesine rağmen affedilmemesine dikkat çekerek kendisine kulüpteki Belçikalı oyunculara davranıldığından farklı davranıldığını savundu.

Mbaye Diagne'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kaçırdığım penaltıdan sonra hocamızla tartışık. Hatta yakasından yapıştım. Orada yaşananları herkes gördü. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorum. Ancak bir futbolcunun sırf penaltı kaçırdığı için 4 hafta ceza aldığını ilk kez görüyorum. Bu hayatta kabul edemeyeceğim bazı şeyler var. Karakterim böyle. Kulüpteki diğer oyunculara karşı uygulanmayacak yaptırımların bana uygulanmasına katlanamam. İstediğim tek şey bana saygı gösterilmesi. Eğitim almak için geldiğim bir futbol okulunda değilim. Özür dilememe rağmen hoca beni affetmiyor."

  1. 26.12.2019
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