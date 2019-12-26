Adı Galatasarayla anılan Arda'dan flaş paylaşımlar! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Adı ile anılan Arda'dan flaş paylaşımlar!

Adı Galatasaray ile anılan Arda'dan flaş paylaşımlar!

Son dönemde adı sıkça ile anılan geçtiğimiz günlerde eski hocası ile arasındaki buzları eritmişti. Turan hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

ile arasındaki buzları eriten ve eski takımı 'a döneceği iddiaları ayyuka çıkan 'dan geçtiğimiz günlerde hesabından 'Aslan Kral' filmini izlerken bir paylaşım gelmişti.

Arda Turan bugün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Medipol Başakşehirli futbolcu, twitter hesabından göz kırpma emojisi paylaşarak kafaları karıştırdı.

Öte yandan Turan formalı profil fotoğrafını değiştirerek takım elbiseli bir fotoğraf koyması ve profilinde yazan 'Medipol Başakşehir football player' ibaresini kaldırarak, yalnızca 'Football Player' ibaresini bırakması Galatasaray'a transferinin kesinleştiği olarak yorumlandı.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 18:40
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