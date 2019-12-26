Adı Galatasaray ile anılan Arda'dan flaş paylaşımlar!
Son dönemde adı sıkça Galatasaray ile anılan Arda Turan geçtiğimiz günlerde eski hocası Fatih Terim ile arasındaki buzları eritmişti. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten ve eski takımı Galatasaray'a döneceği iddiaları ayyuka çıkan Arda Turan'dan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Aslan Kral' filmini izlerken bir paylaşım gelmişti.
Arda Turan bugün yaptığı paylaşımla tekrar gündeme geldi. Medipol Başakşehirli futbolcu, twitter hesabından göz kırpma emojisi paylaşarak kafaları karıştırdı.
Öte yandan Turan Medipol Başakşehir formalı profil fotoğrafını değiştirerek takım elbiseli bir fotoğraf koyması ve profilinde yazan 'Medipol Başakşehir football player' ibaresini kaldırarak, yalnızca 'Football Player' ibaresini bırakması Galatasaray'a transferinin kesinleştiği olarak yorumlandı.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 18:40
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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