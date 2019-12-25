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25 Aralık 2019, Çarşamba
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geri dönüyor

Sinan Gümüş geri dönüyor

Yerli kadrosunu güçlendirmek için 'un yerine ile sözleşmesini fesheden 'nun düşünen G.Saray'ın bir başka sürprizi ise olacak. Genoa'da tutunamayan ve Torino maçından sonra bırakılan Sinan Gümüş'ün 'a bedelsiz gelmek için haber yolladığı bildirildi.

Yerli kadrosunu güçlendirmek için 'un yerine ile sözleşmesini fesheden 'nun düşünen G.Saray'ın bir başka sürprizi ise olacak. Genoa'da tutunamayan ve Torino maçından sonra bırakılan Sinan Gümüş'ün 'a bedelsiz gelmek için haber yolladığı bildirildi.
  1. 25.12.2019
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