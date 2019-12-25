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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’ya sevk edildi

PFDK’ya sevk edildi

, maçının ardından verdiği röportajdaki 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 'ya sevk edildi. Terim'e, ilk destek yardımcısı 'tan geldi. Şaş hesabından Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan yardımcı antrenör Şaş, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı ve 'ye tepki gösterdi.

, maçının ardından verdiği röportajdaki 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle 'ya sevk edildi. Terim'e, ilk destek yardımcısı 'tan geldi. Şaş hesabından Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan yardımcı antrenör Şaş, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı ve 'ye tepki gösterdi.
  1. 25.12.2019
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