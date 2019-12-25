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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’da tek tabanca

Avrupa’da tek tabanca

, tüm zamanların kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde 'den sadece yer aldı. Sarı- kırmızılı takım 157 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek takım oldu.

, tüm zamanların kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde 'den sadece yer aldı. Sarı- kırmızılı takım 157 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek takım oldu. Listenin zirvesinde ise 600 puanla R.Madrid yer aldı. İkinci sırada B. Münih ve üçüncü sırada ise kendisine yer buldu. Avrupa'da şanı yürüyen G.Saray öte yandan son yıllarda mazisini arıyor. Cimbom, devler arenasında yaptığı son 32 maçında sadece 2 galibiyet alabildi, kendi adına dibi gördü. , Devler Ligi'ndeki en kötü dönemini geçirdi. İlk kez galibiyetsiz kalan Terim'in takımı, en çok gol yediği, en az gol attığı ve en düşük averajla grupları noktaladığı dönemi yaşadı.
  1. 25.12.2019
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