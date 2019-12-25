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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Atalay ve Kapı tartışması

Atalay ve Kapı tartışması

Akgün'ün kontratının uzatılmasının ardından gözler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile 'ya çevrilmişti. Dün kulübünden randevu alamayan iki oyuncunun menajerinin, " ile görüşürüz" diyerek rest çektikleri iddia edildi. Bu durum tepki çekti.

Akgün'ün kontratının uzatılmasının ardından gözler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile 'ya çevrilmişti. Dün kulübünden randevu alamayan iki oyuncunun menajerinin, " ile görüşürüz" diyerek rest çektikleri iddia edildi. Bu durum tepki çekti.
  1. 25.12.2019
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