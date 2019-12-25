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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Arda’dan ilk hamle

Arda’dan ilk hamle

'in gibi abilik yapması ve takım içindeki gruplaşmaların önüne geçmesi için istediği boş durmuyor. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Katalan kulübünün yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini bildirdi. Zaten Başkanı 'dan izin alan Arda'nın, şimdi 'dan yanıt beklediği öğrenildi.

'in gibi abilik yapması ve takım içindeki gruplaşmaların önüne geçmesi için istediği boş durmuyor. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncu, Katalan kulübünün yöneticileriyle görüştü ve sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini bildirdi. Zaten Başkanı 'dan izin alan Arda'nın, şimdi 'dan yanıt beklediği öğrenildi.
  1. 25.12.2019
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