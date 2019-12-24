Emre Mor’un maliyeti 900 bin euro
Celta Vigo'dan Emre Mor'un kiralık sözleşmesini feshetmek istediğini bildiren Galatasaray'a iki kötü haber geldi. İspanyollar, eylül ve ocak olmak üzere 2 seferde yapılacak kiralama bedelinin 300 bin euro'luk kısmından vazgeçmeyeceklerini iletti.
Celta Vigo'dan Emre Mor'un kiralık sözleşmesini feshetmek istediğini bildiren Galatasaray'a iki kötü haber geldi. İspanyollar, eylül ve ocak olmak üzere 2 seferde yapılacak kiralama bedelinin 300 bin euro'luk kısmından vazgeçmeyeceklerini iletti. Ayrıca 1.2 milyon euro'yu bulan oyuncunun, maaşının kalan 600 bin euro'sunun ödenmesi talebinde bulunuldu. Galatasaray, ikinci yarıda Emre'yi oynatmayacak ama bunun için 900 bin euro ödemek zorunda kalacak.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Emre Mor’un maliyeti 900 bin euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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