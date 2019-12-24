Emre Mor’un maliyeti 900 bin euro

Celta Vigo'dan Emre Mor'un kiralık sözleşmesini feshetmek istediğini bildiren Galatasaray'a iki kötü haber geldi. İspanyollar, eylül ve ocak olmak üzere 2 seferde yapılacak kiralama bedelinin 300 bin euro'luk kısmından vazgeçmeyeceklerini iletti. Ayrıca 1.2 milyon euro'yu bulan oyuncunun, maaşının kalan 600 bin euro'sunun ödenmesi talebinde bulunuldu. Galatasaray, ikinci yarıda Emre'yi oynatmayacak ama bunun için 900 bin euro ödemek zorunda kalacak.