Emre Mor’un maliyeti 900 bin euro - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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’un maliyeti 900 bin euro

Emre Mor’un maliyeti 900 bin euro

 Vigo'dan 'un kiralık sözleşmesini feshetmek istediğini bildiren 'a iki kötü haber geldi. İspanyollar, eylül ve ocak olmak üzere 2 seferde yapılacak kiralama bedelinin 300 bin euro'luk kısmından vazgeçmeyeceklerini iletti.

Vigo'dan 'un kiralık sözleşmesini feshetmek istediğini bildiren 'a iki kötü haber geldi. İspanyollar, eylül ve ocak olmak üzere 2 seferde yapılacak kiralama bedelinin 300 bin euro'luk kısmından vazgeçmeyeceklerini iletti. Ayrıca 1.2 milyon euro'yu bulan oyuncunun, maaşının kalan 600 bin euro'sunun ödenmesi talebinde bulunuldu. Galatasaray, ikinci yarıda Emre'yi oynatmayacak ama bunun için 900 bin euro ödemek zorunda kalacak.

  1. 24.12.2019
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