Galatasaray'da futbol zirvesi

Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak büyük bir üzüntü yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü. Cengiz ve Albayrak'ın hafta içinde Terim ile takım içindeki sorunları görüşecekleri öğrenildi.