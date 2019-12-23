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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da futbol zirvesi

Galatasaray'da futbol zirvesi

'ın 'ye karşı 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan ve İkinci Başkan büyük bir üzüntü yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü. Cengiz ve Albayrak'ın hafta içinde Terim ile takım içindeki sorunları görüşecekleri öğrenildi.

'ın 'ye karşı 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan ve İkinci Başkan büyük bir üzüntü yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü. Cengiz ve Albayrak'ın hafta içinde Terim ile takım içindeki sorunları görüşecekleri öğrenildi.

  1. 23.12.2019
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