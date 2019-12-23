Galatasaray'da futbol zirvesi
Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak büyük bir üzüntü yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü. Cengiz ve Albayrak'ın hafta içinde Terim ile takım içindeki sorunları görüşecekleri öğrenildi.
Galatasaray'ın Göztepe'ye karşı 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak büyük bir üzüntü yaşadı. Bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkamadı ve çok üzgündü. Cengiz ve Albayrak'ın hafta içinde Terim ile takım içindeki sorunları görüşecekleri öğrenildi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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