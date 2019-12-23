Galatasaray iyice yaşlandı

Göztepe karşısında Galatasaray'ın ilk 11'inin yaş ortalaması gözlerden kaçmadı. İzmir ekibinin ataklarına karşılık vermekten zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yedi 33 ve üzerinde futbolcu vardı. Cimbom en genci 23 yaşında olan Marcao, en yaşlısı ise 34'lük Selçuk İnan'dı. Göztepe karşısında 31 yaş ortalama ile mücadele eden ve maçı yürüyerek tamamlayan futbolcular 2-1 yenildi.