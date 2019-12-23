Galatasaray iyice yaşlandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray iyice yaşlandı

iyice yaşlandı

Galatasaray iyice yaşlandı

karşısında 'ın ilk 11'inin yaş ortalaması gözlerden kaçmadı. ekibinin ataklarına karşılık vermekten zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yedi 33 ve üzerinde futbolcu vardı. Cimbom en genci 23 yaşında olan Marcao, en yaşlısı ise 34'lük 'dı. Göztepe karşısında 31 yaş ortalama ile mücadele eden ve maçı yürüyerek tamamlayan futbolcular 2-1 yenildi.

karşısında 'ın ilk 11'inin yaş ortalaması gözlerden kaçmadı. ekibinin ataklarına karşılık vermekten zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yedi 33 ve üzerinde futbolcu vardı. Cimbom en genci 23 yaşında olan Marcao, en yaşlısı ise 34'lük 'dı. Göztepe karşısında 31 yaş ortalama ile mücadele eden ve maçı yürüyerek tamamlayan futbolcular 2-1 yenildi.

  1. 23.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray iyice yaşlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN