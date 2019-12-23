Galatasaray iyice yaşlandı
Göztepe karşısında Galatasaray'ın ilk 11'inin yaş ortalaması gözlerden kaçmadı. İzmir ekibinin ataklarına karşılık vermekten zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yedi 33 ve üzerinde futbolcu vardı. Cimbom en genci 23 yaşında olan Marcao, en yaşlısı ise 34'lük Selçuk İnan'dı. Göztepe karşısında 31 yaş ortalama ile mücadele eden ve maçı yürüyerek tamamlayan futbolcular 2-1 yenildi.
Göztepe karşısında Galatasaray'ın ilk 11'inin yaş ortalaması gözlerden kaçmadı. İzmir ekibinin ataklarına karşılık vermekten zorlanan sarı-kırmızılı ekipte yedi 33 ve üzerinde futbolcu vardı. Cimbom en genci 23 yaşında olan Marcao, en yaşlısı ise 34'lük Selçuk İnan'dı. Göztepe karşısında 31 yaş ortalama ile mücadele eden ve maçı yürüyerek tamamlayan futbolcular 2-1 yenildi.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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