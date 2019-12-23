Fatih Terim sert çıktı!

Göztepe deplasmanından alınan 2-1'lik yenilgi Fatih Terim'i kızdırdı. Basın toplantısında "Deneniyoruz ve sınanıyoruz. Yapacağımız tek şey, sabretmek" diyen deneyimli çalıştırıcı, soyunma odasında mağlubiyetten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve "Herkes kendine çeki düzen versin. Antalya maçında böyle bir görüntü istemiyorum" dedi. Oyuncularına 2 gün izin verdi ve "Toparlanın ve yeniden Florya'ya gelin" dedi.



EKİBİ DE DEĞİŞECEK

Devre arasındaki operasyon sadece oyuncu değişikliği ile kalmayacak. Fatih Terim'in, antrenör ekibinden, sağlık ekibine, kondisyonerlerden, fizyoterapistlere kadar pek çok değişiklik yapmak istediği bildirildi. Levent Şahin ve sakatlıklar nedeniyle Bartali'nin koltuğu sallanıyor.



ALTYAPIDAN TAKVİYE

Terim, yenilenecek kadroya alt yapıdan da en az 3 oyuncu dahil edilecek. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından da takip ettirdiği yetenekli isimler olduğu ve bunlarla da temasların sürdüğü ifade edildi. Ayrıca Atalay, Mustafa Kapı, Süleyman Luş ve Yunus Akgül gibi gençler kampa götürülecek.