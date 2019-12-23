Belhanda'da gidiyor mu? Sürpriz yanıt
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcu Younes Belhanda'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, yıldız futbolcunun Al Hilal'e transfer olmayacağını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda topun ağzında taraftarlarla girdiği diyalogdan sonra düşüş yaşayan Faslı futbolcu Younes Belhanda var.
Tecrübeli ismin gideceği takımlar arasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal gösteriliyordu. Fransız gazeteci Manu Lonjon, kendisine sosyal medya hesabından "Belhanda Al Hilal'e gidiyor mu?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi.
Faslı futbolcuyu isteyen takımlar arasında Al Ittihad da bulunuyor.
- 23.12.2019
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Devre sonu imza
Toplam 1
Yorum
Yasin Hayal Direk kampa katılması güzel bir durum transfer sezonunun sonunda katılınca alışma süreci filan derken maçlar kaçıyor.
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Cheshmi tamam alternatif çok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı iyi adam..iş yapar.
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Kamp Antalya'da
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı JORD LUKOKİ alınnnn..!!!
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