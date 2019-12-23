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23 Aralık 2019, Pazartesi
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'da gidiyor mu? Sürpriz yanıt

Belhanda'da gidiyor mu? Sürpriz yanıt

'da devre arası döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Faslı futbolcu Younes 'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci , yıldız futbolcunun 'e transfer olmayacağını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan 'da devre arası dönemi hareketli geçecek. Sarı-kırmızılılarda topun ağzında taraftarlarla girdiği diyalogdan sonra düşüş yaşayan Faslı futbolcu Younes var.

Tecrübeli ismin gideceği takımlar arasında ekibi gösteriliyordu. Fransız gazeteci , kendisine sosyal medya hesabından "Belhanda Al Hilal'e gidiyor mu?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt verdi.

Faslı futbolcuyu isteyen takımlar arasında Al Ittihad da bulunuyor.

  1. 23.12.2019
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