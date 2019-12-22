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22 Aralık 2019, Pazar
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Önemli bir başarı

Önemli bir başarı

'nin teknik sorumlusu , "İyi mücadele ettik. Taraftarımız da tam destek verdi. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

'ı 2-1 yenen 'nin teknik sorumlusu , 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, "Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız büyük destek verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız. Onu da almak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 22.12.2019
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