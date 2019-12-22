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22 Aralık 2019, Pazar
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Muslera ile 350. kez

Muslera ile 350. kez

Bir efsanesi olan , sarı-kırmızılıların kalesini 350. kez korudu. Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla tam 15 kupa kazandı. Tecrübeli kaleci dün 2 kurtarış yaparken 2 gole ise engel olamadı. Maç sonu 350. maç mutluluğu yerine yenilginin üzüntüsünü yaşadı.

Bir efsanesi olan , sarı-kırmızılıların kalesini 350. kez korudu. Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla tam 15 kupa kazandı. Tecrübeli kaleci dün 2 kurtarış yaparken 2 gole ise engel olamadı. Maç sonu 350. maç mutluluğu yerine yenilginin üzüntüsünü yaşadı.
  1. 22.12.2019
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