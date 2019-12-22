Muslera ile 350. kez
Bir Galatasaray efsanesi olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların kalesini 350. kez korudu. Uruguaylı eldiven, Galatasaray formasıyla tam 15 kupa kazandı. Tecrübeli kaleci dün 2 kurtarış yaparken 2 gole ise engel olamadı. Maç sonu 350. maç mutluluğu yerine yenilginin üzüntüsünü yaşadı.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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