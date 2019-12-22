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22 Aralık 2019, Pazar
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golü yedirdi

Belhanda golü yedirdi

Aslan'ın problemli ismi Younes , yine en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Yenilen ikinci golde Halil'le birebirde kalan ve ofsaytı bozan Faslı oyuncu, müdahale yapmamayı tercih etti.

77 dakika sahada kalan , yüzde 85 pas isabetiyle oynadı. 6 ikili mücadele kazanırken; 6'sını da kaybederek sınıfı geçemedi. Rakip kaleye şut girişiminde bulunmayan, 1 şut pası verdi.

  1. 22.12.2019
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