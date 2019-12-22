Belhanda golü yedirdi
Aslan'ın problemli ismi Younes Belhanda, yine en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Yenilen ikinci golde Halil'le birebirde kalan ve ofsaytı bozan Faslı oyuncu, müdahale yapmamayı tercih etti.
77 dakika sahada kalan Belhanda, yüzde 85 pas isabetiyle oynadı. 6 ikili mücadele kazanırken; 6'sını da kaybederek sınıfı geçemedi. Rakip kaleye şut girişiminde bulunmayan, 1 şut pası verdi.
- 22.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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