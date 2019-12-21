TFF açıklaması
TFF, sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor'a ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi. Açıklamada, PFDK'ya henüz savunmasını sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili nedeniyle hafta sonu maçı olmadığına dikkat çekildi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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