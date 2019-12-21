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21 Aralık 2019, Cumartesi
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açıklaması

TFF açıklaması

, , dosyası görüşülmemesine rağmen 'a ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi. Açıklamada, 'ya henüz savunmasını sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig 'ta devre arası tatili nedeniyle hafta olmadığına dikkat çekildi.

, , dosyası görüşülmemesine rağmen 'a ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi. Açıklamada, 'ya henüz savunmasını sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig 'ta devre arası tatili nedeniyle hafta olmadığına dikkat çekildi.
  1. 21.12.2019
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