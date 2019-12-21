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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Nefesi yetmedi

Nefesi yetmedi

’nde koltuğu garantiye almak isteyen , evinde CSKA ’ya teslim oldu...

Anadolu Efes, 'nde 8 maç sonra yıkıldı: 80-81. Liderlik koltuğununu sağlama almak isteyen lacivert-beyazlılar, seyircisinin de desteği ile iyi başladığı maçın son çeyreğinde CSKA 'ya teslim oldu. Simon'un 21, Larkin'in 18 sayısına karşın Rus ekibinde James 28 sayı üreterek CSKA'yı galibiyete taşımasını bildi.
  1. 21.12.2019
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