Göztepe Galatasaray karşısında 17 senelik hasrete son verdi!

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray, İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Galatasaray karşısında büyük bir hasrete son verdi. Göztepe, Cimbom'u Jerome ve Halil Akbunar'ın golleriye 2-1 mağlup ederek, Galatasaray karşısındaki 17 yıllık galibiyet hasretini dindirdi. Göztepe, Galatasaray'ı en son 2001-2002 sezonunda mağlup etmeyi başarmıştı. İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, kazandığı 3 puanla 23 puana ulaşarak ligdeki tırmanışını sürdürdü.

Galatasaray ise, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftayı puansız kapatarak zirve yarışında yara aldı. Aslan, Süper Lig'in 16. haftasını 24 puanla kapattı.