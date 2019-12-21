Göztepe Galatasaray karşısında 17 senelik hasrete son verdi!
Galatasaray'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray, İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Galatasaray karşısında büyük bir hasrete son verdi. Göztepe, Cimbom'u Jerome ve Halil Akbunar'ın golleriye 2-1 mağlup ederek, Galatasaray karşısındaki 17 yıllık galibiyet hasretini dindirdi. Göztepe, Galatasaray'ı en son 2001-2002 sezonunda mağlup etmeyi başarmıştı. İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, kazandığı 3 puanla 23 puana ulaşarak ligdeki tırmanışını sürdürdü.
Galatasaray ise, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftayı puansız kapatarak zirve yarışında yara aldı. Aslan, Süper Lig'in 16. haftasını 24 puanla kapattı.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 01:51
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Göztepe Galatasaray karşısında 17 senelik hasrete son verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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