Göztepe Galatasaray karşısında 17 senelik hasrete son verdi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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karşısında 17 senelik hasrete son verdi!

Göztepe Galatasaray karşısında 17 senelik hasrete son verdi!

'a karşı oynadığı son 12 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan , rakibini en son 2001-2002 sezonunun ikinci devresinde 2-0 mağlup etmişti. Göztepe, renktaşını ligde 6 maç sonra yendi.

'in 16. haftasında ile , İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Galatasaray karşısında büyük bir hasrete son verdi. Göztepe, Cimbom'u Jerome ve Halil Akbunar'ın golleriye 2-1 mağlup ederek, Galatasaray karşısındaki 17 yıllık galibiyet hasretini dindirdi. Göztepe, Galatasaray'ı en son 2001-2002 sezonunda mağlup etmeyi başarmıştı. İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, kazandığı 3 puanla 23 puana ulaşarak ligdeki tırmanışını sürdürdü.

Galatasaray ise, - derbisinin olduğu haftayı puansız kapatarak zirve yarışında yara aldı. Aslan, Süper Lig'in 16. haftasını 24 puanla kapattı.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 01:51
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