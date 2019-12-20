Kalinic dünden razı
Kiralık gittiği Roma’da forma şansı bulamayan oyuncu, kulüpler anlaştığı takdirde sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Bu durum yönetimi memnun etti.
Sezon başında Steven Nzonzi'yi kiralayan Galatasaray yeniden Roma'nın kapısında... Sarı-kırmızılılar bu kez de İtalyan ekibinde kiralık oynayan Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu durum İtalya'da da yankılanırken bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray seçeneğinden dolayı mutlu... Roma'da şans bulamayan ve ayrılmak isteyen Kalinic, "Roma benim için güzel bir tecrübe oldu ama burada düşündüğüm kadar fırsat bulamadığım da bir gerçek. Bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimalim olabilir" dedi.
77 DAKİKA ŞANS BULABİLDİ
31 yaşındaki Hırvat golcü, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesiyle ilgili olarak ise, "Ne olacağını şimdiden söylemek çok zor. Ama kulüpler anlaştığı takdirde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın kadro dışı kalan Nzonzi'den kurtulmak istediği gibi Roma da, 4 maçta 77 dakika forma giyen ve henüz skor üretemeyen Kalinic'i göndermek istiyor. Atletico Madrid açısından bir sorun olmadığı belirtilirken Roma ve Galatasaray'ın el sıkışması halinde oyuncunun, İstanbul'un yolunu tutabileceği öğrenildi.
Nikola Kalinic, geçen sezon başında Milan'dan 14 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Ancak La Liga'da 17 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayınca Roma'nın yolunu tutmak zorunda kaldı.
Hırvat golcü kariyeri boyunca çıktığı 407 maçta, 143 gol atıp, 45 de asist yaptı.
ANDONE'YE VEDA
Nikola Kalinic'in yarım sezonluğuna Galatasaray'a transfer edilmesi halinde sakatlığı süren Andone'nin kiralık anlaşması iptal edilecek.
YEDEĞİ HAZIR
Roma, Atletico Madrid'den kiraladığı 31 yaşındaki Hırvat golcüyü gönderip Pinamonti'ye imza attırmak istiyor.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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