Kalinic dünden razı

Sezon başında Steven Nzonzi'yi kiralayan Galatasaray yeniden Roma'nın kapısında... Sarı-kırmızılılar bu kez de İtalyan ekibinde kiralık oynayan Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu durum İtalya'da da yankılanırken bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray seçeneğinden dolayı mutlu... Roma'da şans bulamayan ve ayrılmak isteyen Kalinic, "Roma benim için güzel bir tecrübe oldu ama burada düşündüğüm kadar fırsat bulamadığım da bir gerçek. Bu nedenle devre arasında ayrılma ihtimalim olabilir" dedi.



77 DAKİKA ŞANS BULABİLDİ

31 yaşındaki Hırvat golcü, Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesiyle ilgili olarak ise, "Ne olacağını şimdiden söylemek çok zor. Ama kulüpler anlaştığı takdirde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Galatasaray'ın kadro dışı kalan Nzonzi'den kurtulmak istediği gibi Roma da, 4 maçta 77 dakika forma giyen ve henüz skor üretemeyen Kalinic'i göndermek istiyor. Atletico Madrid açısından bir sorun olmadığı belirtilirken Roma ve Galatasaray'ın el sıkışması halinde oyuncunun, İstanbul'un yolunu tutabileceği öğrenildi.



Nikola Kalinic, geçen sezon başında Milan'dan 14 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Ancak La Liga'da 17 maçta 3 gol, 1 asist ile oynayınca Roma'nın yolunu tutmak zorunda kaldı.



Hırvat golcü kariyeri boyunca çıktığı 407 maçta, 143 gol atıp, 45 de asist yaptı.



ANDONE'YE VEDA

Nikola Kalinic'in yarım sezonluğuna Galatasaray'a transfer edilmesi halinde sakatlığı süren Andone'nin kiralık anlaşması iptal edilecek.



YEDEĞİ HAZIR

Roma, Atletico Madrid'den kiraladığı 31 yaşındaki Hırvat golcüyü gönderip Pinamonti'ye imza attırmak istiyor.