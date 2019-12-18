Sürprize izin yok

Galatasaray Tuzla'yı 4-0 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı. TT Stadı'nda oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim rövanşta riske girmeye gerek duymadı. Muslera'dan, Falcao'ya kadar as kadrosunu sahaya sürdü. Belhanda ve Feghouli de ilk 11'deki yerini aldı. Sakatlıkları bulunan Şener, Marcao, Lemina ve Babel dün tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

DİREĞE TAKILDI

Maça hızlı başlayan Galatasaray aradığı gole 10. dakikada ulaştı. Nagatomo topu ağlara yollayarak açılışı yaptı. 16. dakikada Feghouli'nin kestiği topu Falcao ağlara bıraktı. Kolombiyalı yıldızın bir topu da direkten döndü. İlk yarının kapanışı sahanın başarılı isimlerinden Feghouli yaptı: 3-0. İkinci yarıda da üstün bir oyun sergilerken Belhanda 90+2'de skoru belirledi: 4-0. Bu sonuçla Cimbom rahat bir nefes aldı.

BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

10' Belhanda sağ çizgiden attığı çalımla ceza sahası içine çevirdi. Ömer'in şutunu Tuzla savunması uzaklaştıramadı. 90'a vuran Nagatomo, takımını öne geçirdi: 1-0.

16' Selçuk İnan, savunma arkasına nefis bir top attı. Feghouli, bekletmeden içeri kesti. Aslan'ın yıldızı Falcao arka direkte dokunuşuyla farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

19' Tuzlaspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Umut'un etkili şutunu Muslera köşeden çıkarmayı başardı.



27' G.Saray, Selçuk'un sol taraftan kullandığı kornerde etkili oldu. Falcao'nun ceza sahası içindeki şık röveşatasını Tuzla savunması son anda çizgiden çıkarttı.

28' Tuzla kalesini ablukaya alan sarı-kırmızılılar, bir pozisyondan daha yararlanamadı. Önce Belhanda'nın şutunu Tuzla savunması çizgiden çıkarttı. Ardından Feghouli, müsait durumda topu dışarıya gönderdi.

45+1' Sağdan ceza sahasına giren Feghouli, Taylan'ı gördü. Sol ayağıyla kontrol eden Taylan, sağ ile Cezayirli'ye geri döndü. Feghouli de tek vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

58' G.Saray'da hücuma katılan Donk, sağdan içeri çevirdi. Savunma uzaklaştıramayınca topu önünde bulan Taylan'ın, müsait durumdaki şutu farklı şekilde dışarı gitti.

69' Donk'un geri pası kısa düşünce araya Göksu girdi. Muslera'yı geçip son çizgiye inerek içeri çevirdi. Takım arkadaşı olmayınca G.Saray savunması uzaklaştırdı.

90+2' Karşılaşmanın etkili isimlerinden Belhanda, çalımlarıyla tek kişilik bir gösteri sunduğu pozisyonu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla bitirdi ve skoru belirledi: 4-0.