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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Son dakika: 'a şoku!

Son dakika: Galatasaray'a kayyum şoku!

'ın eski başkan adaylarından Hasan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Kulübü'ne atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde

  1. 18.12.2019
  2. Güncelleme: 18.12.2019 16:43
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