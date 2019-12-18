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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Rakip

Rakip Göztepe

Ankaragücü beraberliğinin ardından eleştirilerin odağında yer alan , Tuzla galibiyetiyle moral buldu.

Ankaragücü beraberliğinin ardından eleştirilerin odağında yer alan , Tuzla galibiyetiyle moral buldu. Sarı-kırmızılı takım, cumartesi günü de 'ye konuk olacak ve ligde yarışa ortak olmaya çalışacak.

  1. 18.12.2019
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