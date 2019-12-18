Ozan Kabak yine golünü attı
Almanya Bundesliga mücadelesinde milli yıldız Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bundesliga 16. hafta maçında Wolfsburg evinde Schalke 04'ü konuk etti.
Wolfsburg Arena'da oynanan ve 22.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Schalke milli yıldız Ozan Kabak'ın 51. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Wolfsburg'da Kevin Mbabu'nun golüyle skora 1-1'lik denge gelirken maç da bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.
Wolfsburg, hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak; Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 02:00
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
-
Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
Ozan Kabak yine golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.