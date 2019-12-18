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18 Aralık 2019, Çarşamba
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yine golünü attı

Ozan Kabak yine golünü attı

mücadelesinde milli yıldız 'ın formasını giydiği 04, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga 16. hafta maçında Wolfsburg evinde 04'ü konuk etti.

Wolfsburg Arena'da oynanan ve 22.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Schalke milli yıldız 'ın 51. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Wolfsburg'da Kevin Mbabu'nun golüyle skora 1-1'lik denge gelirken maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.

Wolfsburg, hafta sonunda 'e konuk olacak; Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 02:00
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