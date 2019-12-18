"Muslera küfür etti!"
Tuzla'nın hocası Gürses Kılıç: "Bu intikam maçı olmamalıydı. Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Sonra da oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Tuzla'yı yenince ne oldu, kahraman mı oldular"
Tuzla'nın hocası Gürses Kılıç, maç sonrası ağır ifadeler kullandı. Muslera'nın maç sonrası küfür ettiğini iddia eden Kılıç, "Biz amacımıza ulaştık. Galatasaray'ı Türk Telekom'da basa basa yendik. Bu intikam maçı olmamalıydı. Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Sonra da oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Tuzla'yı yenince ne oldu, kahraman mı oldular" dedi.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
-
Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
"Muslera küfür etti!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.