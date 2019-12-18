"Muslera küfür etti!"

Tuzla'nın hocası Gürses Kılıç, maç sonrası ağır ifadeler kullandı. Muslera'nın maç sonrası küfür ettiğini iddia eden Kılıç, "Biz amacımıza ulaştık. Galatasaray'ı Türk Telekom'da basa basa yendik. Bu intikam maçı olmamalıydı. Muslera ikinci yarı sürekli küfür etti. Sonra da oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Tuzla'yı yenince ne oldu, kahraman mı oldular" dedi.