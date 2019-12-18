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18 Aralık 2019, Çarşamba
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" küfür etti!"

"Muslera küfür etti!"

'nın hocası : "Bu intikam maçı olmamalıydı. sürekli küfür etti. Sonra da oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Tuzla'yı yenince ne oldu, kahraman mı oldular"

'nın hocası Gürses Kılıç, maç sonrası ağır ifadeler kullandı. 'nın maç sonrası küfür ettiğini iddia eden Kılıç, "Biz amacımıza ulaştık. 'da basa basa yendik. Bu intikam maçı olmamalıydı. Muslera sürekli küfür etti. Sonra da oyuncuma vuracak. Yok böyle dünya! Tuzla'yı yenince ne oldu, kahraman mı oldular" dedi.

  1. 18.12.2019
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